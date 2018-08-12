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| | Матильда нашла состоятельного банкира и хочет разорить Шнурова

Матильда нашла состоятельного банкира и хочет разорить Шнурова

Сегодня, 08:32

Ранее в сети громко обсуждался развод фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова и Матильды, тогда же всплыла информация, что причиной послужила измены со стороны супруги.

 

Сергей Шнуров в последнее время остепенился, стал более спокойным и семейным человеком, а особенно на это повлияла жизнь с Матильдой (Еленой Мозговой). Супруга артиста в этом время наоборот, вливалась во всяческие светские тусовки и в целом гуляла на полную. В очередной такой раз Матильда пропала после вечеринки, однако друзья Шнурова, имеющие «кое-какие сведения», донесли до артиста информацию о местонахождении супруги. Вскоре данные подтвердились и «Шнур», как сообщалось в СМИ, буквально вытащил Матильду из постели, где она была с другим мужчиной. Следует отметить, что это был общий и довольно состоятельный знакомый семьи, по некоторым данным банкир. Это и стало причиной развода.

Тем не менее, Шнуров пытался всячески отсрочить бракоразводный процесс, предпринимая попытки сохранить брак. Матильда в свою же очередь напротив – всячески пыталась прекратить «обмен чёрной энергией» раз и навсегда. Таким образом она со своей стороны первой предложила бумаги для разрыва отношений, в которых значилось, что ей должно перейти 90% всего имущества Сергея. Зачем ей разорят ранее любимого человека остаётся загадкой.

Следует отметить, что на данный момент Шнуров имеет доход около 30 млн долларов в год, а за 8 лет совместной с Матильдой жизни у них накопилось очень много общего имущества.


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