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| | Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле

Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле

Сегодня, 08:40

Громкое заявление Лаймы Вайкуле об отказе выступать в Крыму спровоцировало новую волну политических споров в отечественном шоу-бизнесе. Актёр рассказал своим украинским поклонникам, почему в ближайшее время он не поедет на их родину.

Актёр на днях вернулся из путешествия по Латвии и остался недовольным отвратительным отношением к русским. В своём Instagram-аккаунте мужчина написал, что рад познакомится с такой замечательной певицей как Лайма Вайкуле, однако её родина не радует Садальского гостеприимством. Совсем недавно Вайкуле сделала заявление, что она откажется от любых денег и не поедет выступать в Крым. По словам певицы, европейцам на полуострове делать нечего.

Сам Садальский в отместку Вайкуле заявил, что ни за какой гонорар не поедет в Украину. «Невозможно быть в стране, где обижают моих соотечественников», - аргументировал актёр. Садальский рассказал, что с ним связывалась даже Служба безопасности Украины, чтобы убедить, что никакая опасность ему не грозит. Артист отказался, несмотря на большое количество поклонников в стране. «При Порошенко не приеду», - написал актёр.

Однако не все украинцы согласились с мнением актёра. Комментаторы утверждают, что в стране никак не притесняют ни русских, ни русскоговорящих. «Не думал, что вы верите байкам из телевизора», «Каждое лето провожу в Украине – ни взглядом, ни словом никто не обидел», «Была уверена, что вы адекватная личность», - написали Садальскому под фотографией в украинском стиле.


Яна Белова
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