Узнала о его двойной жизни: Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Господа журналисты, я прошу вас отнестись по-человечески и не писать ни мне, ни моим близким, ни моему менеджеру, я не готова давать никаких интервью и комментариев, всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Продолжение ????????????????????????

