Узнала о его двойной жизни: Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

Певица узнала о постоянных изменах мужа и незамедлительно приняла решение разорвать отношения с предателем.

Первыми узнали о разводе одной из самых красивых и образцовых пар их поклонники. Об этом рассказала подписчикам сама Рита Дакота в своем Instagram-аккаунте. Дабы избежать сплетен артистка расставила все точки над «и». Фанаты ужаснулись, узнав, что певица и Влад Соколовский разводятся. Рита отметила, что их семейная жизнь оказалась сказкой лишь для нее. «Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни», - заявила исполнительница, подчеркнув, что Влад изменял ей постоянно. Рита Дакота добавила, что все их общие друзья знали о предательстве, однако покрывали ее неверного мужа.









На данный момент пара занимается бракоразводным процессом и делит нажитое имущество. Сама певица сейчас находится с дочкой Мией в Греции, куда улетела после произошедшего, чтобы отвлечься. Поклонники Дакоты поддержали кумира, отметив, что певица – сильная женщина, которая обязательно сделает свою жизнь лучшей. Рита добавила, что в будущем постарается простить мужа ради дочери. Звездные друзья певицы не поверили в реальность публикации, отметив, что аккаунт артистки взломали.

Мирослава Донцова