«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле «Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей
| | «Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты

«Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты

Сегодня, 08:22

Известная телеведущая и певица не смогла забыть о себе любимой и напомнила разбитой паре о своих тяжёлых временах.

Комментарии Ольга Бузова стала оставлять под последними постами Рита Дакоты в Instagram. В то время, как девушка открывалась перед пользователями, из последних сил доставая из семейного шкафа скелеты, Бузова успела прибедниться. В комментариях к последнему посту певица написала, что сочувствует горю Риты и что ей искренне жаль Влада Соколовского: «Потерять такую женщину… Променять семью на похоть…»

Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери. Господа журналисты, я прошу вас отнестись по-человечески и не писать ни мне, ни моим близким, ни моему менеджеру, я не готова давать никаких интервью и комментариев, всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Продолжение ????????????????????????

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on

В свете последних событий Бузова смогла приплести и себя. Певица напомнила Рите Дакоте, как она и Соколовский успокаивали телеведущую во время развода Бузовой и Тарасова. И несмотря на то, что комментарии Ольги были «залайканы» пользователями, некоторым из них не понравилось перетягивание одеяла ведущей. Так, например, знаменитости – Анфиса Чехова, Мария Кожевникова и другие – активно поддерживали девушку и нелестно отзывались о Соколовском, называя его бесстыжим человеком, не высказывая ему сочувствия.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Мама Риты Дакоты восхитила поклонников дочери своей идеальной фигурой
Мама Риты Дакоты восхитила поклонников дочери своей идеальной фигурой

Популярная исполнительница Рита Дакота поделилась со своими подписчиками в личном блоге Instagram недавно сделанной фотографией, на которой новорожденная…

Ольга Бузова поведала о своих обидах
Ольга Бузова поведала о своих обидах

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками соображениями насчёт обид, заявив, что больше не позволит причинить…

Кости больше не в моде: Бузова не смогла похудеть к лету
Кости больше не в моде: Бузова не смогла похудеть к лету

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что из-за собственного рабочего графика не смогла похудеть к лету, как планировала. Но, вместе с этим,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости