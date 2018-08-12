«Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты

Известная телеведущая и певица не смогла забыть о себе любимой и напомнила разбитой паре о своих тяжёлых временах.

Комментарии Ольга Бузова стала оставлять под последними постами Рита Дакоты в Instagram. В то время, как девушка открывалась перед пользователями, из последних сил доставая из семейного шкафа скелеты, Бузова успела прибедниться. В комментариях к последнему посту певица написала, что сочувствует горю Риты и что ей искренне жаль Влада Соколовского: «Потерять такую женщину… Променять семью на похоть…»

В свете последних событий Бузова смогла приплести и себя. Певица напомнила Рите Дакоте, как она и Соколовский успокаивали телеведущую во время развода Бузовой и Тарасова. И несмотря на то, что комментарии Ольги были «залайканы» пользователями, некоторым из них не понравилось перетягивание одеяла ведущей. Так, например, знаменитости – Анфиса Чехова, Мария Кожевникова и другие – активно поддерживали девушку и нелестно отзывались о Соколовском, называя его бесстыжим человеком, не высказывая ему сочувствия.

Елизавета Трюфель