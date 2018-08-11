Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения

Сейчас развод самой популярной юмористической пары страны тревожит умы едва ли не каждого россиянина. Сам Евгений Ваганович тоже считает свой развод единственным поводом, в связи с которым могут упоминать его имя в эти дни журналисты и фанаты. Однако не тут-то было.

Недавно Петросян узнал, что его внесли в список украинского сайта «Миротворец» и поначалу был крайне изумлен. Случилось это еще в прошлом году, поэтому СМИ и поклонники не могли знать о разладе комика с супругой. И лишь потом, когда ему в соцсети написали «покрыл себя позором на старости лет», Евгений Ваганович начал подозревать – ему досталось за Крым. Ранее ведущий «Смехопанорамы» не раз говорил о своей любви к Ялте. Крым он посещает еще с 1963 года и не собирается менять привычки из-за капризов украинских властей. Он добавил, что теперь понял, за что ему шлют гневные сообщения, но менять ничего не планирует.

«Я буду покрывать себя позором. Пока я жив, я буду приезжать в Ялту. А кто, в конце концов, будет покрыт позором, покажет время», - заявил юморист.

Дарья Светозарова