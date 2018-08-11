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Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения

Вчера, 23:03

Сейчас развод самой популярной юмористической пары страны тревожит умы едва ли не каждого россиянина. Сам Евгений Ваганович тоже считает свой развод единственным поводом, в связи с которым могут упоминать его имя в эти дни журналисты и фанаты. Однако не тут-то было.

Недавно Петросян узнал, что его внесли в список украинского сайта «Миротворец» и поначалу был крайне изумлен. Случилось это еще в прошлом году, поэтому СМИ и поклонники не могли знать о разладе комика с супругой. И лишь потом, когда ему в соцсети написали «покрыл себя позором на старости лет», Евгений Ваганович начал подозревать – ему досталось за Крым. Ранее ведущий «Смехопанорамы» не раз говорил о своей любви к Ялте. Крым он посещает еще с 1963 года и не собирается менять привычки из-за капризов украинских властей. Он добавил, что теперь понял, за что ему шлют гневные сообщения, но менять ничего не планирует.

«Я буду покрывать себя позором. Пока я жив, я буду приезжать в Ялту. А кто, в конце концов, будет покрыт позором, покажет время», - заявил юморист.


Дарья Светозарова
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