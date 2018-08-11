Любовь Толкалина рассказала о любви к дереву

Люди часто пишут, что данная растительность является почти живыми созданиями, обладающая огромной энергетической силой.

Российская актриса Любовь Толкалина на своей странице в Instagram рассказала о дружбе с деревом. По ее словам, во время посещения Лондона она увидела огромное дерево и моментально влюбилась в него. «Он предложил мне покой и покров, а я ему истории, эмоции и любовь», - пишет она. С того времени Толкалина «дружит» с деревом и навещает его, так как это дерево, сообщает она, не способно на предательство.

Одна из подписчиц заметила, что не одна Любовь обожает такого необычного товарища, компанию ей составляют и некоторые другие таинственные субъекты, которых она не рассекретила. В это же время пользователь добавила несколько слов и о собственной дружбе с деревьями, посещая их в случае надобности.

Никита Готский