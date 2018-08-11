Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность

Теледива прилежно ведет свою страничку в соцсети и наполняет ее своими фотографиями и размышлениями. На этот раз звезда показала, как чудесно у нее получается планка и решила поразмышлять о ЗОЖ. Вот только среди комментаторов затесались ее обиженные клиенты.

Тине Канделаки уже перевалило за 40, но мало кто видит в ней зрелую женщину. Ее сравнивают с юной девушкой и подчеркивают, что благодаря своим усилиям, здоровому питанию и доброжелательности ей удалось поспорить с природой.

Свой очередной пост Тина подписала «С Днем физкультурника!» и сопроводила его фотографией из спортзала. На гимнастическом коврике ведущая продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру, а также боевой настрой.

«М-м-м, какой ракурс, идеальная женщина!», - восхитились красотой и позой Тины фолловеры. А вот другим показалось, что Канделаки только зря теряет время в спортзале: «Место женщины на кухне! А Вы тут ерундой занимаетесь…», - упрекнули ведущую фанаты.

Тут же поклонники вступились за теледиву: «Ей есть, кого на кухню посылать. Публичные люди просто обязаны выглядеть совершенно – она и старается соответствовать». Неожиданно в обсуждение вмешались недовольные посетители ее ресторана: «Были сегодня в вашем ресторане на Плющихе. Пробыли там 2.5 часа. Оплатили счет на 41.000 рублей.... через 5 минут к нам подошли и потребовали оставить чаевые, мол, то, что мы оплатили, это всего лишь оплатили счет, но не обслуживание... П.С. до этого были ваши постоянные посетители, больше не будем. Спасибо. Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан. Нельзя быть такими рвачами», - обругали они Канделаки за жадность. Поклонники сразу отреагировали на обвинения: «При чем здесь Тина?! Это персонал хамоватый. Вы ей сообщили, она обязательно примет замечание к сведению. Будьте уверены, скоро тех гарсонов в заведении не будет», - заверили они обиженных клиентов.

Дарья Светозарова