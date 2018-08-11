Пипирка маленькая и фантазия бедная: Самбусркая объяснила, почему не покажет в Instagram нового парня

Начала звезда «Универа» с того, что соцсети – это последнее место, где стоит сообщать о событиях в личной жизни. «Будет интимнее, если прокричу на всю Красную площадь, что занималась сексом». Никогда не покажу больше в Инсту нового парня», - пообещала она. «От нас все равно не скроешь», - «утешили» актрису юзеры.

Настасья пожаловалась на сетевых сплетников и решила для себя быть более скрытной. «Семейная жизнь не должная становиться достоянием общественности. Сиди потом, оправдывайся, что, наверное, у нас не получилось, потому что ноги недостаточно широко раздвигала, а у него наверное пипирка маленькая и фантазия бедная», - объяснила она свое решение «помалкивать о делах амурных».

«Полностью согласна, счастье любит тишину», - заверили Настасью в правоте фанаты: «Личная жизнь на то и личная, чтобы не кричать о ней на всех углах». Однако некоторые пользователи пригрозили, что все равно будут в курсе романов Настасьи. Недовольство поклонников вызвала сигарета в руках Самбурской: «У курящей девушки рука, как нога выглядит. Не кури больше. Мужики того не стоят».

Стоит отметить, что некоторым решение Насти показалось бравадой и манерщиной: «И кто это говорит? Та, кто каждую минуту строчила посты о свадьбе, а потом о разводе? Не смешите мои… как там Юлий говорил? – Подковы, во! Ты сейчас просто выпендриваешься и на слезу прошибаешь, но мы тут в Instagram люди заклеенные, всякого повидали», - уверили они знаменитость. В целом пост о «тихом счастье» одобрили почти 50 тысяч пользователей. И это всего лишь за несколько минут.

Дарья Светозарова