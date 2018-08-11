«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

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«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Попы нет, а так красава: Брежнева в «турецких» шортах завела фанатов

Попы нет, а так красава: Брежнева в «турецких» шортах завела фанатов

Сегодня, 21:24

Певица повинилась перед поклонниками, что бездельничает в выходной день, хоть ей всегда есть чем заняться. Фанаты поспешили успокоить артистку, но гораздо больше их интересовало, почему Вера выложила фото в «турецких» шортах.

«Ничего, Верочка, на то он и выходной, чтобы побездельничать», – написали они в ответ на вопрос артистки о том, расслабляются ли они в выходной. Некоторые тут же заявили, что они трудятся в поте лица и выходной, и в будний день, хоть и могут позволить лишний час поваляться в постели: «Конечно, мы вкалываем каждый день, небось миллионами не ворочаем, хоть в выходной спим чуть дольше».

Многим фанатам было все равно, чему Вера посвящает свободные часы, гораздо больше их интересовал новый имидж артистки. «Что за «турецкие» шорты? Более стильного ничего не нашлось?», - раскритиковали они ее лук. Однако такие остались в меньшинстве. «Суперский прикид. Полстраны так ходит. Веруня не высокомерная, и даже массовую одежду может носить с достоинством», - ответили они «модным экспертам». «Без очков лучше Вам, а то пол-лица закрывают, в остальном класс». Были некоторые претензии и к фигуре артистки. Часть юзеров не обнаружила округлостей у Брежневой чуть ниже талии, но даже этот недостаток не помешал им восхищаться девушкой: «Попы нет, а так красава».

«Невероятная красавица. Какая же ты светлая, нереальная и нежная. Я даже постриглась, как ты – хочу дотянуться к звездам», - поделилась значимым для себя событием одна из поклонниц. «Детка, ты такая секси, хочу тебя потрогать и не только», - поделился своими эротическими фантазиями подписчики, из числа тех, кого возбудила Брежнева в «турецких» шортах. Меньше, чем за час 88 тысяч фанатов поставили Вере, ласково прозванной Матроскиным за полосатую кофту, лайки.


Дарья Светозарова
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