«Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста

Прославленный рэпер не скрывает, что частенько смотрит взрослое видео на известном портале. Теперь у звезды появились новые возможности. Об этом сообщает пресс-служба сайта в Twitter.

В PornHub оценили преданность знаменитого исполнителя Канье Уэста, который любит посмотреть «клубничку». В знак признательности PornHub решили сделать Канье подарок. Отныне он – пожизненный премиум-член контента.

Сотрудников портала заинтересовало интервью Канье Уэста, которое он дал в шоу Джимми Киммеллу. Рэпер признался, что смотрит PornHub, даже после рождения дочерей. Веб-сайт обратил внимание на лояльность звезды и оценил это по достоинству. Обладатель пожизненной бесплатной подписки Уэст откровенно рассказал, что предпочитает горячие видео с темнокожими и ролики с половыми актами смешанных пар.

Интересно, что в России этот ресурс неоднократно запрещали, но в апреле 2017 года внезапно сняли блокировку PornHub. В мае того же года один из сотрудников «Роскомнадзора» сообщил, что каждому из них дадут бесплатную подписку, если веб-сайт разрешат в Российской Федерации.

Татьяна Преображенская