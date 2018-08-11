Спасительная диета: Филипп Киркоров худеет по системе популярного блогера

Легендарный певец стал выглядеть стройнее благодаря методам известного эксперта по питанию. Поп-король очень доволен и отмечает, что уже сбросил десять килограммов.

Филипп Киркоров решил привести себя в форму перед осенним широкомасштабным туром по городам Германии и США. Для того, чтобы блистать в шикарнейших костюмах и впечатлять поклонников стройной фигурой, поп-король решил прибегнуть к спасительной диете популярного блогера Дениса Маркелова.

Денис Маркелов разработал свою систему похудения, которая очень помогает Филиппу Бедросовичу. Он подписался на профиль Маркелова в соцсети и заявил, что блог тренера – прекрасная мотивация. Киркоров пригласил Дениса на свой концерт в Турции, после которого они обсудили проблемы питания за чашечкой кофе.

Интересно, что сейчас Филипп Киркоров успешно худеет по индивидуальной программе, которую для него разработал популярный интернет-блогер. Легендарный певец уже похудел на десять килограммов и очень этим гордится.

Татьяна Преображенская