Валерия и Иосиф Пригожин отправились в горы на конях

Целую неделю мы не выходили на связь (мобильной просто не было) - находились в конном походе по Карачаево - Черкесии. Не знаю, с чего начать рассказ. Ну наверное, с того, что я никогда в жизни не садилась на лошадь. Я очень рада, что наши друзья, инициаторы похода, настояли на том, чтобы мы присоединились к ним - была проверка собственной физической выносливости и силы духа. Маршрут пролегал из Тебердинского ущелья в Дуутское, из Учкуланского - к озеру Хурла-Кёль. Сказать, что поход был экстремальным - ничего не сказать. Погода преподносила нам сюрпризы - то дождь, то сильный туман, то жара, то почти зимний холод. Ежедневно поднимались на лошадях на высоту 3000м, всего прошли около 100км. На ночлег разбивали лагерь, спали в палатках. Карачаевские скакуны уникальны: сильные, умные, невероятно выносливые, надёжные, несли нас по горам вверх и вниз по узеньким каменистым тропинкам, по ручьям и горным речкам, над обрывами, между скал. Местные всадники сказали нам : доверьтесь лошади - она знает все. Какая необыкновенно красивая природа, какие мужественные гостеприимные люди в Карачаево - Черкесии. Спасибо за такие яркие впечатления всем, кто организовал этот незабываемый поход и разделил с нами радость случившегося. Прилетели домой, но часть моего сердца навсегда останется в том удивительном крае. #цивилизациядляслабаков #карачаевочеркесия @kaitova_djamilya @rotenberg_karina @kmadina777 @nlsmile @luba_gap @prigozhin_iosif #карачаевскиескакуны #таборуходитвгоры ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ЛИСТАЙТЕ ФОТО, ИХ ЦЕЛЫХ 10.

