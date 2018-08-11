Валерия и Иосиф Пригожин отправились в горы на конях

Знаменитости устроили себе отпуск в Карачаево-Черкесии. Артистка поведала поклонникам о недельном незабываемом и необычном путешествии.
Валерия и Иосиф Пригожин не просто отдыхали в Карачаево-Черкесской Республике, они путешествовали по горам на конях. Об этом исполнительница сама рассказала в Сети после отпуска. По словам певицы, поход дался ей трудно, но она восхищена красотой и природой КЧР. Валерия призналась, что никогда до этого не сидела на лошади. Знаменитостей пригласили друзья, и этот поход стал для нее проверкой выносливости и стойкости духа. Несмотря на погодные условия: то жара, то холод, то дождь и туман, Валерия в восторге от путешествия. На ночлег звезды останавливались под открытым небом, а спали в палатках.
Целую неделю мы не выходили на связь (мобильной просто не было) - находились в конном походе по Карачаево - Черкесии. Не знаю, с чего начать рассказ. Ну наверное, с того, что я никогда в жизни не садилась на лошадь. Я очень рада, что наши друзья, инициаторы похода, настояли на том, чтобы мы присоединились к ним - была проверка собственной физической выносливости и силы духа. Маршрут пролегал из Тебердинского ущелья в Дуутское, из Учкуланского - к озеру Хурла-Кёль. Сказать, что поход был экстремальным - ничего не сказать. Погода преподносила нам сюрпризы - то дождь, то сильный туман, то жара, то почти зимний холод. Ежедневно поднимались на лошадях на высоту 3000м, всего прошли около 100км. На ночлег разбивали лагерь, спали в палатках. Карачаевские скакуны уникальны: сильные, умные, невероятно выносливые, надёжные, несли нас по горам вверх и вниз по узеньким каменистым тропинкам, по ручьям и горным речкам, над обрывами, между скал. Местные всадники сказали нам : доверьтесь лошади - она знает все. Какая необыкновенно красивая природа, какие мужественные гостеприимные люди в Карачаево - Черкесии. Спасибо за такие яркие впечатления всем, кто организовал этот незабываемый поход и разделил с нами радость случившегося. Прилетели домой, но часть моего сердца навсегда останется в том удивительном крае. #цивилизациядляслабаков #карачаевочеркесия @kaitova_djamilya @rotenberg_karina @kmadina777 @nlsmile @luba_gap @prigozhin_iosif #карачаевскиескакуны #таборуходитвгоры ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ЛИСТАЙТЕ ФОТО, ИХ ЦЕЛЫХ 10.
Отмечается, что все время путешествия, неделю, исполнительница не появлялась в Сети. Однако сейчас поспешила поделиться с поклонниками своими эмоциями. Певица заявила, что часть ее сердца осталась в прекрасном крае КЧР. Друзья Валерии также остались в восторге от похода. Для них было большим удивлением, что артистка согласилась на это и осталась неделю без связи.