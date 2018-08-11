Валерия и Иосиф Пригожин отправились в горы на конях

Знаменитости устроили себе отпуск в Карачаево-Черкесии. Артистка поведала поклонникам о недельном незабываемом и необычном путешествии.

Валерия и Иосиф Пригожин не просто отдыхали в Карачаево-Черкесской Республике, они путешествовали по горам на конях. Об этом исполнительница сама рассказала в Сети после отпуска. По словам певицы, поход дался ей трудно, но она восхищена красотой и природой КЧР. Валерия призналась, что никогда до этого не сидела на лошади. Знаменитостей пригласили друзья, и этот поход стал для нее проверкой выносливости и стойкости духа. Несмотря на погодные условия: то жара, то холод, то дождь и туман, Валерия в восторге от путешествия. На ночлег звезды останавливались под открытым небом, а спали в палатках.

Отмечается, что все время путешествия, неделю, исполнительница не появлялась в Сети. Однако сейчас поспешила поделиться с поклонниками своими эмоциями. Певица заявила, что часть ее сердца осталась в прекрасном крае КЧР. Друзья Валерии также остались в восторге от похода. Для них было большим удивлением, что артистка согласилась на это и осталась неделю без связи.

Анна Котова