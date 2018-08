Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка

Какое курносое создание????. Ручками глазки закрывал человек, ????, потому, что им от узи оказывается очень ярко ????. Посчитали вчера все пальчики. Такие крошечные ладошки ???????????????????????? интересно, когда мои дети будут рожать детей, какое качество узи будет?) наверное эффект полного присутствия). Ну, а пока радуемся и такому изображению). На кого бебик похож , как считаете?????????????????????????????

