Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка

Обычно знаменитости до определенного возраста предпочитают не демонстрировать собственных чад большой публике, но Татьяна Терешина не из-за их числа.
Певица опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок УЗИ своего будущего ребенка. На фотографии хорошо видна голова и маленькая ручка малыша, защищающегося от света. По словам медиков, для ребенка свет врачебного аппарата, который проводит лечение, очень яркий. Терешина в восторге от плода, также она поинтересовалась у подписчиков, на кого из родителей может быть похож ребенок.
Какое курносое создание????. Ручками глазки закрывал человек, ????, потому, что им от узи оказывается очень ярко ????. Посчитали вчера все пальчики. Такие крошечные ладошки ???????????????????????? интересно, когда мои дети будут рожать детей, какое качество узи будет?) наверное эффект полного присутствия). Ну, а пока радуемся и такому изображению). На кого бебик похож , как считаете?????????????????????????????
С будущим супругом певица познакомилась на выступлении Мити Фомина. Олег не сразу понравился Татьяне, она долго не хотела давать ему свой номер, но в итоге все же сдалась. Их встреча произошла через 10 дней в кафе и там Татьяна поняла, какой прекрасный человек ей встретился. Уже в сентябре состоится свадьба певицы и ее суженого.