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Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка

Сегодня, 20:39

Обычно знаменитости до определенного возраста предпочитают не демонстрировать собственных чад большой публике, но Татьяна Терешина не из-за их числа.

Певица опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок УЗИ своего будущего ребенка. На фотографии хорошо видна голова и маленькая ручка малыша, защищающегося от света. По словам медиков, для ребенка свет врачебного аппарата, который проводит лечение, очень яркий. Терешина в восторге от плода, также она поинтересовалась у подписчиков, на кого из родителей может быть похож ребенок.

С будущим супругом певица познакомилась на выступлении Мити Фомина. Олег не сразу понравился Татьяне, она долго не хотела давать ему свой номер, но в итоге все же сдалась. Их встреча произошла через 10 дней в кафе и там Татьяна поняла, какой прекрасный человек ей встретился. Уже в сентябре состоится свадьба певицы и ее суженого.


Никита Готский
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