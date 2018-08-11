Ты хуже общественных толчков: Подписчики устроили Александре Шеве виртуальные разборки

Если бы смогли, то набросились бы с кулаками в реале. А ведь она только и сделала, что похвасталась новой косметикой. И все равно «Ату ее! Ату».

Яркая участница проекта «Дом-2» Александра Шева никак не может завоевать симпатии подписчиков. Что бы она ни делала, как бы не убеждала их в своей порядочности, в комментариях читает одни гадости. В очередной публикации о косметике, на Сашу напали с обвинениями в увлечении ретушью и не только.

Основная порция недовольства фанатов была вызвана тем, что Саша никак не воссоединится с маленькой дочкой. Девочку воспитывает мать Саши, и за это подписчики то и дело ее упрекают: «Грязная кукушка, тебе вообще пофиг на дитя. Задницей только крутишь на проекте».

Остальные решили сосредоточиться на внешности Шевы с новым макияжем: «Лицо отфотошопила, типа красотка, а в эфире мешки под глазами и сплошная драма», - заявили некоторые юзеры. «Фу, че за хрень над губой висит? Как сопля черная…», - неодобрительно отозвались они о ее родинке. «Не поможет тебе косметика, кукла ты, гребаная. У тебя же семь хахалей было за полгода. СЕМЬ! Не у каждого прожженного пикапера столько партнерш, как у тебя, утка-кряква», - подлили масла в огонь остальные фанаты. «Ей дочка не нужна, мужики важнее. Куда смотрят органы опеки. О дочке вспомнит, когда от сифилиса будет подыхать», - вновь вернулись к теме дочери пользователи. Саше в Сети устроили настоящие разборки, хоть и виртуальные: «Ты хуже общественных толчков, в миллион раз хуже», - напустились они на девушку.

Однако защитники Шевы вспомнили о своей роли и тут же решили утешить «домоседку»: «Какая ты красотка стала! Глаз не оторвать. На этих шавок не обращай внимание. Свора лает – ветер уносит», - подбодрили они Александру. «Саша классно выглядишь! Молодец! Не обращай внимания на гадости что пишут! Пусть в себе разберутся! Зарабатывай деньги, дочке нужно на хлеб с маслом и на икорку, если повезет. Кто ж о ней позаботиться, если не мать», - согласились с ними остальные комментаторы.

Дарья Светозарова