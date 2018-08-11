«Ноги постоянно в растопырку»: Бузова шокировала видео с концерта

«Очередное кривляние под фонограмму», «нужно быть скромнее», «ведь не на шесте выступает», - такие комментарии оставили разочарованные поклонники.

Сейчас Ольга Бузова находится в Анапе. Сегодня состоялся первый концерт в ходе тура по Черноморскому побережью. В связи с этим исполнительница опубликовала в Сети видео с выступления. Многие фанаты шокированы не только видео, а еще и тем, как Бузова себя ведет на сцене. Одни писали, что ноги артистки постоянно в растопырку. Другие писали, что им стыдно за Ольгу, ведь на сцене она смехотворна и не попадает в фонограмму. Также некоторые подписчики попросили исполнительницу перестать пантовать, ведь все уже поняли по поводу творчества: работает на малолеток и в глубинках.

Подписчики обратили внимание на то, как Бузова, по ее мнению, сексуально приседает. Они считают, что нужно быть скромнее, ведь она певица, а не стриптизерша. Один пользователь спросил, что артистка принимает, раз так ведет себя на сцене, ведь судя по другим видео, за сценой, она совершено другой человек.

Анна Котова