Супруга Кержакова потеряла смысл жизни

Жена известного в прошлом футболиста впала в депрессию. Сейчас она находится в Таиланде, где восстанавливает свои силы.

Жена Александра Кержакова Милана признается, что потеряла смысл жизнь после происшествия в семье. Ранее она обвинила мужа в том, что он не дает ей возможности видеться с сыном, но потом забрала свои слова. Позже девушка призналась, что действительно не общалась с ребенком более четырех месяцев, потому как в это время лечилась от наркозависимости.

Около месяца она находится в Таиланде, откуда выложила в Instagram всего лишь несколько изображений, а сегодня призналась, что в ее душе огромная буря негатива. По словам Миланы, она потеряла смысл жизни, которую якобы лично погубила. Девушка понятия не имеет, что будет в дальнейшем, отметив, что все хорошее она делала для родной семьи, но «кажется, что ничего хорошего не будет».

Никита Готский