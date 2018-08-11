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| | Супруга Кержакова потеряла смысл жизни

Супруга Кержакова потеряла смысл жизни

Сегодня, 20:33

Жена известного в прошлом футболиста впала в депрессию. Сейчас она находится в Таиланде, где восстанавливает свои силы.

Жена Александра Кержакова Милана признается, что потеряла смысл жизнь после происшествия в семье. Ранее она обвинила мужа в том, что он не дает ей возможности видеться с сыном, но потом забрала свои слова. Позже девушка призналась, что действительно не общалась с ребенком более четырех месяцев, потому как в это время лечилась от наркозависимости.

Около месяца она находится в Таиланде, откуда выложила в Instagram всего лишь несколько изображений, а сегодня призналась, что в ее душе огромная буря негатива. По словам Миланы, она потеряла смысл жизни, которую якобы лично погубила. Девушка понятия не имеет, что будет в дальнейшем, отметив, что все хорошее она делала для родной семьи, но «кажется, что ничего хорошего не будет».


Никита Готский
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