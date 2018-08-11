Май Абрикосов обвинил пославших Бузову в психушку в жестокости

Художник Никас Сафронов и актриса Марина Федункив отрицательно высказывались о ведущей «Дом-2». Они не считают ее красивой девушкой и опровергают ее «гениальность».

Знаменитости считают, что место Ольги Бузовой в психбольнице, с чем не согласен ее коллега по «Дом-2» Май Абрикосов. Он заявил, что таким культурным деятелям как Сафронов и Федункив неприемлемо так жестоко отзываться о Бузовой, ведь они сливки общества и этики. «Удивительно, откуда столько жестокости», - сокрушается он.

Абрикосов считает Бузову психически здоровой женщиной, отмечая, если бы ведущая в действительности была больной, то слова Сафронова и Федункив звучали бы негуманно. По его мнению, многие просто пиарятся на ее имени и сами стремятся прославиться. Особенно недоволен Абрикосов высказыванием Сафронова о «некрасивой» Бузовой, так как для художника обсуждать внешность девушки в оскорбительном ключе недостойно, ведь все люди должны казаться мастерам красок прекрасными.

Никита Готский