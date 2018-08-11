В США начали расследование дела об изнасиловании Стивеном Сигалом юной актрисы

Два года назад известный герой боевиков получил российский паспорт. Россию он любит и часто ее посещал до обретения гражданства.

В июле актер поступил на работу в МИД РФ, но его жизнь и трудовая деятельность на новой родине омрачнилась неприятным инцидентом. Прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование дела об изнасиловании со стороны Стивена Сигала. На старте 2018 года 18-летняя актриса Реджина Саймонс обвинила артиста в приставаниях. Она заявила, что Сигал будто бы позвал ее на встречу к себе домой. Приехав по указанному адресу, она увидела, что в доме находится один Сигал, который после этого ее будто бы изнасиловал.

Прежде актриса Порши де России обвинила актера в непристойных вещах во время кастингов в кино. По словам бывшей звезды Playboy Дженни Маккартни, то же самое с ней проделал Стивен в далеком 1998 году.

Никита Готский