«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей «Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце «Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой «Опять бухая»: Волочкова напилась средь бела дня и неадекватно вела себя на видео «Это не Desрасito»: Священник-блогер хочет закрыть просмотр нового клипа Лободы Apple судится с Шереметьево из-за iWatch
| | В США начали расследование дела об изнасиловании Стивеном Сигалом юной актрисы

В США начали расследование дела об изнасиловании Стивеном Сигалом юной актрисы

Сегодня, 20:02

Два года назад известный герой боевиков получил российский паспорт. Россию он любит и часто ее посещал до обретения гражданства.

В июле актер поступил на работу в МИД РФ, но его жизнь и трудовая деятельность на новой родине омрачнилась неприятным инцидентом. Прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование дела об изнасиловании со стороны Стивена Сигала. На старте 2018 года 18-летняя актриса Реджина Саймонс обвинила артиста в приставаниях. Она заявила, что Сигал будто бы позвал ее на встречу к себе домой. Приехав по указанному адресу, она увидела, что в доме находится один Сигал, который после этого ее будто бы изнасиловал.

Прежде актриса Порши де России обвинила актера в непристойных вещах во время кастингов в кино. По словам бывшей звезды Playboy Дженни Маккартни, то же самое с ней проделал Стивен в далеком 1998 году.


Никита Готский
Новости по теме
Стивен Сигал отвергает все обвинения в сексуальных домогательствах
Стивен Сигал отвергает все обвинения в сексуальных домогательствах

Стивен Сигал, как и многие голливудские актеры, стал участником скандала, начавшегося после разоблачения знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Артист…

Стивен Сигал посетил Парад Победы в Москве
Стивен Сигал посетил Парад Победы в Москве

Многие поклонники голливудского актёра Стивена Сигала были вне себя от радости, узнав, что он в сопровождении своей супруги прибыл в Москву, чтобы приобщиться…

Актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании
Актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании

 Некая кинозвезда заявила о домогательствах со стороны известного режиссера. Она уже обратилась в полицию.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости