Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги

В своем Instagram звезда реалити-шоу «Дом-2» поделилась весьма необычной фотографией: вроде и декольте обнажила донельзя, но получилось кошерно. Однако впервые поклонники обратили внимание не только на картинку в публикации эпатажной участницы.

«Тяжело ли быть публичным человеком?», - начала свои рассуждения Маша Кохно. Ничего удивительного в том, что девушка принялась рассуждать на эту тему нет, ведь репутация у нее, мягко говоря, не блестящая. Зрители реалити знают ее как скандальную особу, которой никак не удается построить любовь на проекте. «Лошадь», «уродина», «позорище» - это лишь малая часть обидных прозвищ, которыми награждают девушку недоброжелатели. Вышло так, что Кохно пошла у них на поводу: сделала операцию по увеличению груди и даже ринопластику. И снова не угодила: «Зачем под нож ложилась? Ты была лучше! Что ж ты с собой сделала», - посыпались на нее упреки. Видимо, у Марии накипело. На страничке в соцсети она решила «пригрузить» фанатов не только фотографией, но и зрелыми размышлениями.

Она посетовала на то, что публика, а особенно интернетная, дама капризная. «Ты выставляешь красивые фотографии с отдыха!? Конечно, это же твой аккаунт в инсте и ты хочешь, чтобы все было красочно и пропитано солнцем, а в ответ «с…ка ,где ж она берет деньги? Точно … - насосала, - жалуется на человеческую злобу и распущенность звезда телестройки. - Выставляешь фотки, где видна грудь - «она шалава, хочет снять мужика» .....Рубенс, Рафаэль Санти, Микеланджело - рисовали обнаженных женщин ещё в 17 веке - и нормально».

И тут пользователи прочувствовали всю глубину Машиных терзаний. Они принялись извиняться перед Кохно за свои скабрезности и благодарить за искренность: «Правильные слова, спасибо за откровенность. Иногда здесь в инсте сидят такие жабы». «Сиськи у тебя хоть и маленькие, зато ты человек хороший, а теперь оказалось, и умный», - оценили фанаты Маши ее грудь и мозги. «Не парься, всем не угодишь», - успокоили девушку остальные юзеры. Ее солнечный снимок всего за час лайкнули почти девять тысяч пользователей.

Дарья Светозарова