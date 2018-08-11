Петросян отдыхает в Крыму несмотря на развод со Степаненко

Знаменитый юморист отдыхает на полуострове, где посетил фестиваль «Таврида», а также пообщался с журналистами и своими фанатами.
Евгений Петросян спустя десятилетия брака с Еленой Степаненко решил развестись с ней. Не предаваясь унынию, артист отправился в Крым на молодежный форум «Таврида», где совмещает приятное и полезным. Он купается в море, загорает под солнцем и общается с молодыми людьми. Не забыл Евгений Ваганович посетить несколько творческих встреч. Всех поддерживающих его поклонников он благодарит за моральную помощь и надеется, что придет к мирному соглашению со Степаненко и даже сохранит с ней творческий дуэт.
Недавно сообщалось, что на фоне развода юмористов их гонорары за выступление поднялись в два раза. Ранее за концерт Петросяна от организаторов требовали 350-500 тысяч рублей, теперь за одно шоу нужно отдать не менее 700 000. Прежде юмористы не всегда могли собрать полный зал, но вскоре агенты хотят увеличить площадки их выступлений.