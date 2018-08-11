Петросян отдыхает в Крыму несмотря на развод со Степаненко

Знаменитый юморист отдыхает на полуострове, где посетил фестиваль «Таврида», а также пообщался с журналистами и своими фанатами.

Евгений Петросян спустя десятилетия брака с Еленой Степаненко решил развестись с ней. Не предаваясь унынию, артист отправился в Крым на молодежный форум «Таврида», где совмещает приятное и полезным. Он купается в море, загорает под солнцем и общается с молодыми людьми. Не забыл Евгений Ваганович посетить несколько творческих встреч. Всех поддерживающих его поклонников он благодарит за моральную помощь и надеется, что придет к мирному соглашению со Степаненко и даже сохранит с ней творческий дуэт.

Недавно сообщалось, что на фоне развода юмористов их гонорары за выступление поднялись в два раза. Ранее за концерт Петросяна от организаторов требовали 350-500 тысяч рублей, теперь за одно шоу нужно отдать не менее 700 000. Прежде юмористы не всегда могли собрать полный зал, но вскоре агенты хотят увеличить площадки их выступлений.

Никита Готский