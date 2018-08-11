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| | Елена Летучая смогла похудеть и омолодиться после избавления от «наркозависимости»

Елена Летучая смогла похудеть и омолодиться после избавления от «наркозависимости»

Сегодня, 19:44

Телеведущая все еще страдает от ломок, но продолжает отчаянно бороться с пагубной привычкой.

Бывшая телеведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая всегда восхищала фанатов тем, что в свои почти 40 лет выглядит как юная девушка. Никто даже не догадывался, что знаменитость смогла похудеть и омолодиться после избавления от «наркозависимости», ведь ее наркотиком был и остается сахар. Летучая называет себя большой сладкоежкой и поклонницей десертов из разных уголков мира, но вынуждена отказываться от всего этого, чтобы выглядеть привлекательно.

Результат на лицо и на фигуре – телеведущая заметила, как тело начало подтягиваться, уже через пару недель после отказа от сахара кожа становилась более гладкой, даже ее цвет изменился. Летучая призналась, что будет продолжать жертвовать любовью к сладкому, потому что хочет выглядеть хотя бы на свой возраст, а не старше лет на 10-20.

Но Летучая до сих пор с трудом проходит мимо сладостей, из-за желания съесть что-то сладкое ее «колбасит» как наркомана во время ломки. Недавно у звезды было три срыва, во время которых она ела то свое любимое мороженное с базиликом, то несколько конфет, то «божественный» лимонный пирог. Тем не менее, знаменитость не собирается сдаваться на пути своего преображения, о чем она пишет в соцсетях.


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