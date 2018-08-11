Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей

Май Абрикосов считает лживыми многие выпуски передачи с известным ведущим, считая, что его проект скатился до уровня канувших в лету «Окон» с Дмитрием Нагиевым.

Экс-участник «Дом-2» Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, разоблачил выпуск «Прямого эфира» с Андреем Малаховым, где шли дебаты насчет свадьбы Гогена Солнцева на якобы пенсионерке, владеющей миллионами. Май опровергает факт наличия у пожилой женщины огромных денег. По его мнению, в студию пришла обычная женщина, которой заплатили небольшие деньги за массовку, но в передаче ее «сделали» миллионершей.

Тертишный считает, что Малахов опозорил себя подобными фейковыми выпусками. «Никакого уважения к нему», - говорит он. Абрикосов считает, что такие передачи могут смотреть только пенсионеры и только среди данного контингента людей «Прямой эфир» может быть популярным. Блогер понимает желание продюсеров «делать шоу» для рейтингов со скандальными сюжетами каждый день, ведь звезды не могут ежедневно разводиться, драться и делить имущество, поэтому сюжеты приходится «только сочинять».

Никита Готский