«Прекрасная семья»: Егор Дружинин поделился семейным фото

Знаменитый актер и хореограф в одном лице Егор Дружинин обычно публикует рабочие снимки, нежели семейные. 10 августа Дружинин выложил фотографию в соцсеть Instagram. На снимке можно узреть всех членов семьи. Сейчас они отдыхают в Хорватии.

Снимок сделан в городе Дубровик. На фотографии можно увидеть супругу Веронику, самого Дружинина и троих детей – два сына и дочка.

«Дубровник - одна большая сказочная декорация. Невозможно представить, как это место пронесло свою красоту через века»,

— написал под постом хореограф.

Подписчикам крайне понравился снимок. «Прекрасная семья! Любовалась вами во Вьетнаме», «Какие вы классные!!!!очень тепло от ваших фото!!!», «какие вы все красивые и счастливые на фото!!! Просто замечательные люди !!!», «Мы там каждый год - необыкновенный город!!», «Класс! Этим фото покупка уже себя оправдала!», - комментируют поклонники хореографа.

Опираясь на снимок, можно сделать вывод: Егор Дружинин не только потрясающий актер и хореограф, но еще и замечательный супруг и отец.

Напомним, что знаменитость в браке с актрисой Вероникой Ицкович. Они воспитывают троих детей (дочь Саша и два сына Тихон и Платон).