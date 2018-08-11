Развод и тапочки по почте: Фанаты встревожились из-за чемоданов Агаты Муцениеце

«Все, вещи собрала! Привет, новая жизнь!», - жизнерадостно написала Муцениеце в своем Instagram-аккаунте. Чемоданы на заднем фоне неожиданно расстроили юзеров – неужели примирение с Павлом Прилучным было временным?

«Ох, неужели развод все-таки?», - разочарованно написали фанаты. «Агатка, не пугай, что это за чемоданы?», - потребовали у звезды отчета другие пользователи. «Ну что это такое… Только успокоилась, что вы помирились, а тут опять – развод и тапочки по почте. Куда хоть едете?», - спросили поклонники.

Однако проинформированные юзеры решили успокоить тех фанатов, которые встревожились из-за чемоданов Агаты Муцениеце. «Да вот же Прилучный, в очках отражается. Че за паника, народ?». Досталось и самой актрисе за «провокацию». «Зачем такое писать, неужели неясно, что все будут спрашивать. Дешевый пиар, как жаль, что ты до него опустилась…», - обругали Агату разозленные подписчики. Позже выяснилось, что Муцениеце и Прилучный переезжают из своего загородного дома в городскую квартиру. Скоро начинается учебный год, и сынишке Агаты и Павла будет неудобно добираться в школу из Подмосковья. Более того, он также будет ходить в спортивную секцию.

Дарья Светозарова