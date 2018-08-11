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| | «Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку

«Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку

Сегодня, 19:29

Молодая мамочка и участница стройки любви чрезмерно увлечена собственной внешностью, что никак не может положительно отразиться на здоровье дочки.

Ольга Рапунцель наносит вред новорожденной малышке неподобающим для матери поведением. Так, недавно Ольга, кормящая дочку грудью, посетила стоматолога, чтобы отбелить зубы. Многих такой поступок Рапунцель эпатировал, ведь подобные процедуры могут негативно повлиять на лактацию и здоровье ребенка. Интересно, сама Ольга призналась, что собирается кормить свое дитя грудью до года.

Бездумные выходки молодой мамочки из «Дома-2» шокируют общественность. Подписчики Ольги Рапунцель отметили, что телезвезда ест грибы и торт, которые на грудном вскармливании строго запрещены.


Татьяна Преображенская
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