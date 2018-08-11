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| | Ольга Жарикова сохраняет интригу на счет своего «беременного» положения

Ольга Жарикова сохраняет интригу на счет своего «беременного» положения

Сегодня, 19:22

Несколько месяцев Александр Гобозов потратил на мысли, дабы понять, кто больше ему подходит для совместной жизни. Определившись, он хочет как можно быстрее узаконить отношения с новой любимой.

Последнее время в интернете журналистские материалы пестрят информацией о беременности бывшей звезды «Дом-2» Ольги Жариковой. Девушка не стала отрицать вероятность такого положения. Гобозов и его возлюбленная находятся вне популярного шоу, а их фанаты продолжают строить догадки, беременна ли Жарикова или все же нет. Недавно путешествуя в автомобиле, Александр поинтересовался у Ольги, подарит ли она ему ребенка, та ответила, что и так находится в интересном положении. Точного ответа на волнующую тему поклонники пары так и не получили.

Ранее сообщалось о намерении Гобозова официально развестись с Алианной Устиненко. Долгое время обе стороны не желали расторгать брак несмотря на нежелание сохранять его.


Никита Готский
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