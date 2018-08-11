Ольга Жарикова сохраняет интригу на счет своего «беременного» положения

Несколько месяцев Александр Гобозов потратил на мысли, дабы понять, кто больше ему подходит для совместной жизни. Определившись, он хочет как можно быстрее узаконить отношения с новой любимой.

Последнее время в интернете журналистские материалы пестрят информацией о беременности бывшей звезды «Дом-2» Ольги Жариковой. Девушка не стала отрицать вероятность такого положения. Гобозов и его возлюбленная находятся вне популярного шоу, а их фанаты продолжают строить догадки, беременна ли Жарикова или все же нет. Недавно путешествуя в автомобиле, Александр поинтересовался у Ольги, подарит ли она ему ребенка, та ответила, что и так находится в интересном положении. Точного ответа на волнующую тему поклонники пары так и не получили.

Ранее сообщалось о намерении Гобозова официально развестись с Алианной Устиненко. Долгое время обе стороны не желали расторгать брак несмотря на нежелание сохранять его.

Никита Готский