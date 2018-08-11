«Добилась, чего хотела»: Орбакайте растрогала фанатов снимком с дочкой

Многие задаются вопросом, а девочке вообще что-то нужно с такой звездной мамой. Однако вопрос, как всегда, остался без ответа.

Новое фото Кристины Орбакайте произвело фурор в Сети. На фото артистка изображена вместе со своей дочкой Клавдией. Публикацию исполнительница подписала, что такие нежности начинаются, если девочке что-то нужно от мамы. Этот снимок растрогал фанатов, которые умилились такой нежности. Пользователи писали, что с такими «щенячьими» глазками дочь исполнительницы добилась, чего хотела. Также они отметили, что Клавдиа похожа на Кристину из фильма «Чучело». Одна из подписчиц написала, что Орбакайте всегда излучает позитив и положительную энергетику, очень талантлива. По ее мнению, правильно говорят, что на все влияет генетика – какие родители, такие и дети.

До этого исполнительница Кристина Орбакайте опубликовала в Сети короткое видео, на котором продемонстрировала свой наряд на фестивале «Жара». Артистка выбрала черное облегающее платье на одно плечо. На ноги певица решила надеть туфли на высокой шпильке красного цвета. По мнению поклонников, образ артистки поразил не только из, но и присутствующих на мероприятии.

Анна Котова