Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов

Наследник уехал в Африку без жены, что довольно удивительно, так как пара уже не раз отдыхала на юге «Черного континента».

Принц Гарри бросает супругу Меган Маркл и уезжает по делам в Ботсвану, дабы присоединиться к собранию сбережения местных носорогов, защитником которых является внук королевы Англии. Факт одиночного путешествия Гарри удивил народ, так как именно в Ботсване пара провела свое третье свидание в 2016 году и там же отметила день рождения Меган.

Маркл не осталась дома в Британии и отправилась в США. Журналисты считают, что так молодожены сумеют плодотворно потрудиться над делами, не отвлекая друг друга. Папарацци также пишут, что романтике в их отношениях наступил конец и постепенно наступает скучная бытовая рутина, от которой Гарри и его супруга пытаются избавиться.

Ранее СМИ сообщили о новой тайне семьи Меган Маркл. У отца жены наследника трона имеется внебрачная дочь, которая употребляет наркотики, а также занимается их продажей. В одно время она взяла в долг у родителя 6000 долларов и исчезла вместе с ними.

Никита Готский