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| | 36-летняя Бритни Спирс шокировала откровенным снимком в гримерке

36-летняя Бритни Спирс шокировала откровенным снимком в гримерке

Сегодня, 18:52

Легендарная поп-звезда решила похвастаться своими формами и опубликовала очень дерзкое фото. Поклонники были в восторге от прелестей певицы.

 

36-летняя исполнительница Бритни Спирс шокировала своих многочисленных фолловеров весьма откровенным снимком, сделанным в гримерке перед выступлением в Дублине. Бритни предстала в шикарном бюстгальтере со стразами, чёрных стрингах и колготках в сеточку. Образ звезды был дополнен черными кожаными сапожками.

 Фигура Бритни изумила фанатов, они обратили внимание на пышную грудь поп-дивы и подкаченный пресс. Сама же Бритни призналась публике, что ей не очень комфортно выходить на сцену без чулков в последнее время и поделилась впечатлениями от концертного тура в Европе.


Татьяна Преображенская
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