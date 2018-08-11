36-летняя Бритни Спирс шокировала откровенным снимком в гримерке

Легендарная поп-звезда решила похвастаться своими формами и опубликовала очень дерзкое фото. Поклонники были в восторге от прелестей певицы.

36-летняя исполнительница Бритни Спирс шокировала своих многочисленных фолловеров весьма откровенным снимком, сделанным в гримерке перед выступлением в Дублине. Бритни предстала в шикарном бюстгальтере со стразами, чёрных стрингах и колготках в сеточку. Образ звезды был дополнен черными кожаными сапожками.

Фигура Бритни изумила фанатов, они обратили внимание на пышную грудь поп-дивы и подкаченный пресс. Сама же Бритни призналась публике, что ей не очень комфортно выходить на сцену без чулков в последнее время и поделилась впечатлениями от концертного тура в Европе.

Татьяна Преображенская