«Попрошайки - нет»: Водонаева разгневалась из-за просьб о помощи

Так странно, когда многие вокруг постоянно тебя о чем-то просят. И их правда так много. А ты одна. И они думают, что они одни такие. А ты слушаешь ИХ всех и думаешь - ребята, родненькие, как же вы за@бали! Помните, что у каждого человека, к которому вы обращаетесь, как вам кажется, с пустяковой просьбой ( Ведь это наверняка мне «не сложно», так думаете вы! ) есть свои заботы, своя жизнь, свои дети, свои родители, свои проблемы и очень много всего того, что приходится решать ежедневно и срочно. Помочь другу в беде - да! Протянуть руку помощи, когда в ней нуждаются - дело чести и совести! Благотворительность - естественно! Попрошайки - нет. Ну правда за@бывает. Затюкали со всех сторон. Извините. Накипело. Личное. И так ненадолго домой прилетела дела решать. Да ещё и книгу дописывала закрывшись даже от домашних, а тут эта бесконечная, чужая, ненужная мне дерготня. Когда я стану бабкой, у меня будет мерзотнейший характер. Я глядя в упор буду посылать нах за любое беспокойство меня не по теме. Жду этого момента. Короче, кончайте быть эгоистами. Прежде чем войти подумай нужен ли ты здесь - фраза, которую я повесила в 14 лет на двери своей комнаты. Почему нельзя сделать так, чтобы она автоматически высвечивалась в смартфоне человека, который решил кого-нибудь подгрузить своими просьбами или вопросами. Абонент временно недоступен! ????

