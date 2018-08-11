«Попрошайки - нет»: Водонаева разгневалась из-за просьб о помощи

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева обругала подписчиков, которые просят помощи. Уроженка Тюмени опубликовала в соцсеть Instagram огромный пост на данную тему. Выяснилось, что знаменитость раздражают люди, что просят неоправданную помощь.

Водонаева заявила, что огромное количество людей просят о помощи. Знаменитость подчеркнула, что никто не думает, что она одна, а поклонников крайне много: «Порой хочется начать употреблять нецензурную брань, чтобы они поняли, что достали уже». Экс-участница «Дом-2» сообщила, что у звезд также есть заботы, семья, проблемы.

«Протянуть руку помощи, когда в ней нуждаются — дело чести и совести! Благотворительность — естественно! Попрошайки — нет», — заявила Водонаева в Instagram.

Также знаменитость отметила, что у обратившихся перед просьбой о помощи должно высвечиваться сообщение: «Перед входом подумай, нужен ли ты здесь».

«Вот прям абсолютно согласна с тобой. Толково сказала», «Алёна все верно сказала», «Мне вас жаль», «На Доме в грудь себя била... что она Леди», «Еще с дома 2 знаю))) не изменилось. Характер мерзкий. Фигура классная)», «Вчера только об этом думала, а сегодня этот пост прочитала. Прямо с языка сняли», - пишут подписчики в соцсети.