Аслу огорчила поклонников фото со дня рождения сына

Исполнительница трогательно поздравила наследника, а также преподнесла Рафаэлю милый сюрприз.

Певицу Алсу всегда считали образцовой мамочкой среди знаменитостей. Два года назад у артистки родился долгожданный наследник Рафаэль, ради которого она на некоторое время ушла со сцены. 10 августа малышу Алсу и Яна Абрамова исполнилось два года, но даже в это торжество артистка не стала показывать сына. Именно этим исполнительница и огорчила поклонников. Однако она все же опубликовала одно фото с торжества – это торт. Помимо этого певица трогательно поздравила Рафаэля. Она поблагодарила его за то, что своей мамой выбрал именно ее, а также выбрал именно их семью. Такие трогательные слова знаменитость написала в посте, которым сопроводила снимок.

Поклонники разочаровались, что не смогли увидеть малыша. Однако артистка с супругом так решили, что не станут знакомить наследника с общественностью и поклонниками мамы. Однако это может измениться, если мальчик сам этого захочет.

Анна Котова