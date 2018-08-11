Шилова завела роман через три месяца после похорон мужа

Писательницу настигла трагедия еще в начале года. Однако из-за сильных переживаний она не распространяется по этому поводу.

Через три месяца после похорон мужа писательница Юлия Шилова решила отпустить утрату и завести новый роман. Напомним, что в начале года у Юлия скончался супруг. Писательница не распространялась подробностями трагедии, но известно, что у мужчины оторвался тромб. Однако Шилова все же решилась поведать о личной жизни. По словам Юлии, они с возлюбленным отправились на отдых на Кубу, там и обрушилась на писательницу беда. У знаменитости так и осталась обида на супруга, ведь она часто говорила ему, чтобы намного внимательнее следил за здоровьем. Однако к концу отдыха Шилова провела любимого в последний путь.

По прошествии времени Юлия все же решила прекратить «посыпать голову пеплом» и вернуться к нормальной жизни. Она встретила мужчину и у них завязался роман. Писательница говорит, что снова выходить замуж не собирается, но и долгое время оставаться без мужчины не может. Родственники скончавшегося мужчины отрицательно относятся к поведению Шиловой, но Юлия уверяет, что из-за тоски по возлюбленному никому лучше не станет.

Анна Котова