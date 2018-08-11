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 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой

«Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой

Сегодня, 18:13

Ольга Бузова приехала на концерт в Анапу, где по стечению обстоятельств находился и Филипп Киркоров. Певица решила назначить ему свидание, которое, как отмечают поклонники, пошло обоим на пользу.

 На странице Филиппа Киркорова в Instagram появилось совместное с Бузовой фото. Как отмечает сам певец, состоялась встреча двух поколений и направлений. Филипп подчеркнул и то, что в скором времени им придётся расстаться, так как ему предстоит уехать в Геленджик. «Но в ночи они снова встретятся», - пишет Киркоров про свой снимок с Бузовой.

Поклонникам публикация пришлась по душе, многие сразу стали размышлять о том, что из Филиппа и Ольги получится прекрасная пара. Некоторые стали предлагать певцам начать отношения, чтобы прекратить метания Бузовой, которая часто пишет о нехватке любви. «Сладкая парочка», «Вот такого мужа ей надо», - принялись писать фанаты обоих исполнителей. Также поклонники отметили, что, находясь рядом с Ольгой, Филипп выглядит похорошевшим. В комментариях появились мысли и о том, что на совместном фото певец помолодел. Его лицо стали сравнивать с 20-летним, а Бузова при этом выглядит гораздо счастливее.


Соломон Эспи
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