Слишком по-лесбийски: Полина Гагарина тверкнула на глазах у Варнавы

При этом сама звезда Comedy Woman разве что челюсть с пола не подбирала – у Полиночки было на что посмотреть.

Фанатов покорил образ знаменитости: во-первых, платье, стилизованное под одеяние из лебяжьего пуха, а во вторых – открытая спина, да настолько, что еще чуть-чуть и будет видна та самая ложбинка. Поклонники недоумевают, тренировалась ли Полина на Варнаве, или действительно решила именно ее впечатлить своими ягодичными зарисовками, но результат такой: «звезда в шоке». Сначала глаза Кати просто округляются, затем вдогонку им округляется рот, и можно только догадываться, что за ним последовал восхищенный свист, особенно когда Гагарина тверкнула прямо перед лицом комикессы, на ее этих самых округленных глазах.

«Ну Гагара и жжет! Катюха разве что слюни не пускает… А еще девочка…», - поделились мнениями фолловеры Гагариной. «Отлично, девчонки! Посмеялась от души, но вот вопросик на засыпку: а не розовато ли? Слишком по-лесбийски. Такое ощущения, что Катя пустит в ход «шаловливые» ручки», - предостерегли певицу подписчицы. «Мощный тверк! Сейчас, наверное, кто не тверчит, то самый полнейший отстой, - сообразили остальные поклонники. – А у тебя, Поля, все по высшему разряду. Попа огонь!».

Дарья Светозарова