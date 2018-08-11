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| | Слишком по-лесбийски: Полина Гагарина тверкнула на глазах у Варнавы

Слишком по-лесбийски: Полина Гагарина тверкнула на глазах у Варнавы

Сегодня, 18:11

При этом сама звезда Comedy Woman разве что челюсть с пола не подбирала – у Полиночки было на что посмотреть.

 

Фанатов покорил образ знаменитости: во-первых, платье, стилизованное под одеяние из лебяжьего пуха, а во вторых – открытая спина, да настолько, что еще чуть-чуть и будет видна та самая ложбинка. Поклонники недоумевают, тренировалась ли Полина на Варнаве, или действительно решила именно ее впечатлить своими ягодичными зарисовками, но результат такой: «звезда в шоке». Сначала глаза Кати просто округляются, затем вдогонку им округляется рот, и можно только догадываться, что за ним последовал восхищенный свист, особенно когда Гагарина тверкнула прямо перед лицом комикессы, на ее этих самых округленных глазах.

 

«Ну Гагара и жжет! Катюха разве что слюни не пускает… А еще девочка…», - поделились мнениями фолловеры Гагариной. «Отлично, девчонки! Посмеялась от души, но вот вопросик на засыпку: а не розовато ли? Слишком по-лесбийски. Такое ощущения, что Катя пустит в ход «шаловливые» ручки», - предостерегли певицу подписчицы. «Мощный тверк! Сейчас, наверное, кто не тверчит, то самый полнейший отстой, - сообразили остальные поклонники. – А у тебя, Поля, все по высшему разряду. Попа огонь!».


Дарья Светозарова
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