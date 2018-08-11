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| | Душ и прыжки с яхты: Рита Ора показала, как проводит время на Сардинии

Душ и прыжки с яхты: Рита Ора показала, как проводит время на Сардинии

Сегодня, 18:03

Сейчас британская певица на отдыхе вместе со своим возлюбленным Эндрю Уэттом и остальными друзьями.

В Сети появились снимки исполнительницы Риты Ора в компании бойфренда и друзей во время отдыха на Сардинии. На фотографиях артистка изображена во время принятия душа на открытом воздухе на яхте. На певице был надет купальник с веселой расцветкой. Также артистка прыгала в море прямо с яхты, не стесняясь быть комичной или попасть в нелепую ситуацию. Пользователи отметили, что купальник артистка подобрала не удачно, так как грудь полностью расплющило, а на бедрах он сильно врезался в тело, что они стали напоминать не настоящие, как у куклы.

Напоминаем, что Рита Ора не только певица, но и иногда снимается в фильмах, а также появляется на телевидении. Знаменитость снималась в картине, которую многие ожидали с нетерпением: «50 оттенков серого», «На 50 оттенков темнее» и «50 оттенков свободы». В данном фильме Рита исполнила роль сестры главного героя Кристиана Грея Мии.


Анна Котова
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