«Опять бухая»: Волочкова напилась средь бела дня и неадекватно вела себя на видео

Дерганные истеричные жесты, заплетающийся язык, смешки через слово склонили фантов к версии, что балерина успела выпить.
Российская прима-балерина Анастасия Волочкова недавно прервала отдых в Греции и вернулась в Россию. В Москве знаменитость успела сделать много важных дел, а сегодня решила отдохнуть в компании мужчин-друзей, чему и посвящено ее последнее видео. Однако поклонников ролик насторожил с первых кадров.
Пикник выходного дня.???? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #marriott #spglife #travel #greece #domesresorts
Дело в том, что подписчики танцовщицы много раз видели ее совершенно трезвой, но поведение Волочковой на видео очень отличается от обычного. Поклонники обвинили балерину в том, что она напилась средь бела дня, даже не дожидаясь начала организованного ею праздника. Еще больше комментаторов возмутило, что в компании трезвых мужчин пьяная Волочкова вела себя неадекватно. Пока хозяйка вешалась им на шею и цеплялась, требуя «улыбнуться в камеру», смущенные гости вели себя сдержанно и не прекословили ей. «Опять бухая», «Закусывать надо!», «Представьте, что с ней будет к вечеру» - писали фолловеры знаменитости в комментариях под роликом.