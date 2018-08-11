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| | «Опять бухая»: Волочкова напилась средь бела дня и неадекватно вела себя на видео

«Опять бухая»: Волочкова напилась средь бела дня и неадекватно вела себя на видео

Сегодня, 17:41

Дерганные истеричные жесты, заплетающийся язык, смешки через слово склонили фантов к версии, что балерина успела выпить.

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова недавно прервала отдых в Греции и вернулась в Россию. В Москве знаменитость успела сделать много важных дел, а сегодня решила отдохнуть в компании мужчин-друзей, чему и посвящено ее последнее видео. Однако поклонников ролик насторожил с первых кадров.

Дело в том, что подписчики танцовщицы много раз видели ее совершенно трезвой, но поведение Волочковой на видео очень отличается от обычного. Поклонники обвинили балерину в том, что она напилась средь бела дня, даже не дожидаясь начала организованного ею праздника. Еще больше комментаторов возмутило, что в компании трезвых мужчин пьяная Волочкова вела себя неадекватно. Пока хозяйка вешалась им на шею и цеплялась, требуя «улыбнуться в камеру», смущенные гости вели себя сдержанно и не прекословили ей. «Опять бухая», «Закусывать надо!», «Представьте, что с ней будет к вечеру» - писали фолловеры знаменитости в комментариях под роликом.


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