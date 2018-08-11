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| | Британцы требуют от Кейт Миддлтон рождения четвертого ребенка

Британцы требуют от Кейт Миддлтон рождения четвертого ребенка

Сегодня, 17:27

Многие букмекеры приступили к принятию ставок в королевстве. Дело в том, что многие гадают, станет ли в следующем году королевская семья на одного больше или нет.

 

Граждане Великобритании и сама венценосная семья задумались, остановится ли супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон на троих наследниках или все же родит четвертого ребенка. Британцы настаивают на дальнейшем продолжении рода. Появление на свет четвертого ребенка – это традиция. Дело в том, что у королевы Елизаветы II четверо наследников. Это говорит о том, что на Кейт в скором времени будет производится давление, из-за которого она будет вынуждена снова забеременеть. Сама Кейт Миддлтон после рождения второго ребенка заявляла, что хочет еще наследников, но после появление третьего, сына, супруга принца Уильяма по этому поводу не проронила ни одного слова.

Напоминаем, что принц Уильям и Кейт Миддлтон заключили брак в 2011 году. За семь счастливых лет у них родились трое детей, принц Джордж Александр Луи, принцесса Шарлота Елизавета Диана и принц Луи Артур Чарльз.


Анна Котова
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