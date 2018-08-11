Роза Сябитова зажгла на видео, поддержав челлендж Федункив

На новом ролике знаменитость, провожая дочь, исполнила энергичный танец у движущейся машины.

В своем профиле в соцсети Instagram Роза Сябитова опубликовала новое видео, на котором зажгла по полной. Этим роликом, по словам самой звезды, она поддержала челлендж Марии Федункив. Пользователи оставили положительные комментарии, отметив подвижность знаменитости. Судя по комментариям, была и критика, но, скорее всего, Сябитова удалила такие отзывы. Помимо этого, подписчики отметили, что ведущая на этой записи совершенно не похожа на себя с экрана: простой комбинезон, нет вычурной прически, а волосы просто повязаны платком.

До этого ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова высказалась по поводу развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. По мнению знаменитости, после стольких лет брака на такое решение юмористов могла сподвигнуть только серьезная причина.

Анна Котова