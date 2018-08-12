А кто сверху на тебе? Варнава в мокрой майке решила наплевать на диету из-за чемпионата PotatoRussia-2018

Известная комикесса недавно так напугала фанатов своей худобой, что они попросили ее остановиться. И теперь Варнава решила к ним прислушаться и подналечь на калории.

Поклонники восприняли это известие с энтузиазмом, а еще больше их вдохновило, что Катя включила в рацион картошечку. «Картошку, сэр?» - так подписала Варнава свой снимок в Instagram, подчеркивая, что Россия быстро переключилась с ЧМ-2018 на ЧЕ по… картофелеводству PotatoRussia-2018. Девушка поздравила жителей Брянска с тем, что их город выбрали европейской картофельной столицей и пообещала до отвала наесться пюрешки.

«А как же Белоруссия?», - удивились по этому поводу фанаты Екатерины. «Белоруссия – это мировая столица!», - включились в обсуждение соотечественники Александра Лукашенко.

Однако на картофельную тему понравилось дискутировать не всем. Они поблагодарили Варнаву за то, что она решила наплевать на диету, ведь худеть, по их мнению, дальше уже Кате некуда, но сконцентрировались на другом.

«Катя, какой у тебя взгляд проникновенный! Глаза, словно омуты», - начали восхвалять они знаменитость. «Очень красивая, Варнава-красава!», согласились с ними следующие ораторы. многих, впрочем, заинтересовал еще один аспект: «Катя, ты в мокрой майке – это шик! Только кто это там сверху на тебе? Признавайся», - потребовали юзеры. Однако Катя сохранила упорное молчание. И тот, кто сверху (если он и был) за репутацию может не бояться.

Дарья Светозарова