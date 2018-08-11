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| | «Ты же миллионер!»: Поклонники критикуют Ольгу Бузову за отсутствие финансовой помощи бабушке

«Ты же миллионер!»: Поклонники критикуют Ольгу Бузову за отсутствие финансовой помощи бабушке

Сегодня, 16:48

Ольга Бузова является одной из самых популярных представительниц российского шоу-бизнеса, которая зарабатывает деньги не только на своих концертах. Однако слова о финансовой поддержке бабушки заставили поклонников разозлиться на певицу.

На странице Ольги Бузовой в социальной сети появилась фотография, на которой она запечатлена в кругу семьи. В тексте к публикации певица решила поговорить о помощи своим близким. Ольга считает, что в первую очередь стоит поддерживать финансово, обеспечивая семью всем необходимым. Однако в качестве примера заботы Ольга решила рассказать о покупке платьев и помады для бабушки, что удивило её поклонников.

Многим фанатам Бузовой показалось странным, что, имея финансовый успех, певица рассуждает о таких незначительных вещах. «Оля, ты же миллионер, и только на помадку и платьице…», - пишет недовольная поклонница. Некоторые из фанатов принялись критиковать Ольгу за заботу, которую она может себе позволить, ведь могла бы выражаться более масштабно. Некоторые отметили и то, что деньги для того и нужны, чтобы поддержка была, а не отсутствовала, появляясь в моменты рекламы самой себя.


Соломон Эспи
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