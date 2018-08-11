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| | «Стены поплыли»: Волочкову с «козлиным хвостиком и огромными плечами» высмеяли за заметный фотошоп

«Стены поплыли»: Волочкову с «козлиным хвостиком и огромными плечами» высмеяли за заметный фотошоп

Сегодня, 16:54

Подписчики озадачились, зачем уродовать себя, ведь есть и стройная фигура, и длинные ноги. Однако, постоянно грязные волосы, уродливые наряды и ужасные брови все портят. 

 

Под новым снимком Анастасии Волочковой в очередной раз появилось много комментариев. Верные поклонники восхищались балериной, что она, несмотря ни на что, не обращает внимания на критику и общественное осуждение и порицание. Однако настойчивые хейтеры, как всегда добавили ложку дегтя в бочку меда. Многие задались вопросом, зачем было наращивать волосы, если Волочкова постоянно делает из них подобие прически – козлиный хвостик.

В выходной встречи в офисе становятся более творческими.???????????? С моей подругой прекрасной балериной, замечательным человеком, руководителем труппы @moscowstateballet ???????? Милой мы создаем грандиозный проект спектакля-шоу. Вместе мы-сила. И организационные и промоутерские способности Милы вызывают восхищение.???????????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #domesmiramare #corfu #domesresortsru #luxuryholidays #luxury #marriott #spglife #travel #greece #domesresorts

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Также подписчики заметили, что Анастасия снова пользовалась ретушью. Артистку с «козлиным хвостиком и огромными плечами» высмеяли за откровенный и отчетливо заметный фотошоп. На новом снимке отчетливо видно как стены поплыли за балериной. Пользователи предположили, что Волочкова снова делала талию тонкой. Помимо этого подписчики осыпали критикой знаменитость за ее безвкусие, которое проявляется в нарядах и украшениях.


Анна Котова
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