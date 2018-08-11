Дешевый развод?: Пользователи уличили престарелую жену Гогена Солнцева в грандиозном обмане

Мало того, что брак молодого здорового парня с женщиной 60+ сам по себе вызывал вопросы, но его удалось задрапировать слухами о богатстве Екатерины Терешкович. Однако теперь выяснилось, что ни денег, ни связей у пенсионерки нет, да и вообще она не та, за кого себя выдает.

Поклоннии и хейтеры Солнцева в равной степени сомневались в искренности чувств Гогена и Екатерины, но с суровой «пенсионной» любовью их примиряли миллионы старушки. Однако на деле все оказалось еще загадочнее. Фанаты Гогена решили подробнее разобраться в ситуации и нашли-таки. Оказалось, что Терешкович никакая не богатая дама, а обычная актриса массовки. Ее лицо мелькнуло в передаче «По делам несовершеннолетних». Там Екатерина сыграла бабушку подсудимого. Несмотря на старания гримера состарить женщину, зрители ее сразу узнали.

На поверку оказалось, что старушка не ворочает баснословными суммами, а мечтает поживиться за чей-либо счет. Любовь, конечно, приветствуется, но не входит в ее список приоритетов. и теперь мнения фанатов разделились: одни уверены, что Гоген прекрасно знал о подлинном статусе супруги и решил попиариться таким образом, а другие считают Солнцева жертвой подлой предприимчивой бабули. «Неужели дешевый развод?», - непонимающе «пожали плечами» юзеры. А другие просто написали, что уличили престарелую жену Гогена в грандиозном обмане.

Этой весной 37-летний шоумен и 63-летняя Екатерина узаконили свои отношения в ЗАГСе. Они поклялись друг другу в вечной любви, что только рассмешило поклонников: «Гоген, ждать уже недолго», - смеялись они в комментариях к свадебным снимкам.

Дарья Светозарова