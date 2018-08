Максима Галкина жестко раскритиковали за приверженность Собянину

Побывал сегодня в предвыборном штабе Сергея Собянина. Пообщался с волонтёрами. Потрясающая атмосфера, масса положительных эмоций. Так держать, ребята! #Москва #ЗаСобянина

