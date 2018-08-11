Максима Галкина жестко раскритиковали за приверженность Собянину

Перед выборами московского градоначальника юморист подружился со сторонниками действующего мэра и рассказал обо всем в интернете.

Максим Галкин побывал сегодня в предвыборном штабе Сергея Собянина, где поговорил с волонтерами. «Потрясающая атмосфера, масса положительных эмоций», - написал в Instagram артист, поставив хештег «За Собянина».

Многие подписчики Галкина отрицательно отнеслись к инициативе автора поста прикоснуться к политике. Они считают, что супруг Пугачевой продался и призвали бойкотировать его выступления. Люди считают неприемлемым участие таких звезд в политике. «Блин, Максим. И ты туда же», - возмущаются они, интересуясь у Галкина, не пошел ли он к Собянину ради денег.

На Первом канале начинается новый сезон шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным, где дети из РФ могут показать свой талант и прославиться. После ознакомления анкеты специальная комиссия позовет кандидатов на кастинг, который пройдет в Останкинской башне Москвы.

Никита Готский