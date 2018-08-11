«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

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«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «Брови, как крылья птеродактиля»: Водонаеву назвали извращенкой и раскритиковали за позу на фото

«Брови, как крылья птеродактиля»: Водонаеву назвали извращенкой и раскритиковали за позу на фото

Сегодня, 16:23

На новом снимке знаменитость выглядит как гопник с подворотни. Так еще и семечки щелкает.

 

Под свежим снимком Алена Водонаева написала, что желает всем хорошего дня и семок. В этот раз положительных комментариев было очень мало, в основном была только критика. В первую очередь пользователи отметили выражение лица знаменитости. По мнению подписчиков, оно напоминало лошадиное. Также отметили брови Алены, которые напоминали, по словам фолловеров, крылья птеродактиля, так как они были разной формы и разлетались в разные стороны.

Подписчики не постеснялись назвать Водонаеву дамой с извращенными вкусами: «мне вот интересно....с твоим королевским маникюром.....семечки.....да все мы в душе извращенцы», «Ну ты полная извращенка.. элита общества, мда». Помимо этого, пользователи с сарказмом и намеками на ненависть Водонаевой к полным людям писали, что она толстая, безобразная и страшная. Один подписчик даже призвал остальных пользователей отписаться от этого скучного и однообразного аккаунта.


Анна Котова
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