«Брови, как крылья птеродактиля»: Водонаеву назвали извращенкой и раскритиковали за позу на фото

На новом снимке знаменитость выглядит как гопник с подворотни. Так еще и семечки щелкает.

Под свежим снимком Алена Водонаева написала, что желает всем хорошего дня и семок. В этот раз положительных комментариев было очень мало, в основном была только критика. В первую очередь пользователи отметили выражение лица знаменитости. По мнению подписчиков, оно напоминало лошадиное. Также отметили брови Алены, которые напоминали, по словам фолловеров, крылья птеродактиля, так как они были разной формы и разлетались в разные стороны.

Подписчики не постеснялись назвать Водонаеву дамой с извращенными вкусами: «мне вот интересно....с твоим королевским маникюром.....семечки.....да все мы в душе извращенцы», «Ну ты полная извращенка.. элита общества, мда». Помимо этого, пользователи с сарказмом и намеками на ненависть Водонаевой к полным людям писали, что она толстая, безобразная и страшная. Один подписчик даже призвал остальных пользователей отписаться от этого скучного и однообразного аккаунта.

Анна Котова