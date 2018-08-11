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| | Беременная Нюша перенагружает организм йогой

Беременная Нюша перенагружает организм йогой

Сегодня, 16:17

Поклонники одновременно восхищаются желанием Нюши заниматься спортом даже в таком положении, но и волнуются за жизнь будущего ребёнка.

По словам певицы, она давно хотела уделить время йоге, однако получилось воплотить свои планы только сейчас. Нюша призналась, что скучает по активным нагрузкам и даже уже думает, каким спортом ещё заняться в будущем. Одна из причин – тренировки дают хорошую фигуру и возможность не отказывать себе в сладком. «Когда смотрела, как футболисты бегали по полю, представляла, сколько десертиков они могут позволить себе после игры», - призналась Нюша.

Исполнительница продемонстрировала одну из поз йоги, и её гибкость восхитила фанатов. Однако поклонники подчеркнули, что хотели бы увидеть Нюшу уже «с животиком», который на фото она не показала, закрыв одеждой. Некоторые подписчики также отметили, что сейчас не стоит себя перенагружать организм – когда придёт время рожать, и так придётся потратить столько сил, сколько не снилось ни одному даже самому выдающемуся спортсмену.


Ирина Летинская
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