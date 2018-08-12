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| | Смерть разрушила все надежды брата Степаненко

Смерть разрушила все надежды брата Степаненко

Сегодня, 06:20

Стремясь освободиться от брачных уз с Евгением Петросяном, Степаненко не вспоминала о том, что после развода у нее не останется никого. Детей она не родила, а ее единственный брат тоже давно скончался.

 

Борис Степаненко был весьма амбициозным человеком, он руководил предприятием по газоснабжению в родном Волгограде и принадлежал к сливкам местного общества. Планы его устремились намного дальше. Борис решил ступить на политическую стезю и собирался баллотироваться в местные органы власти, однако смерть разрушила все надежды брата Елены Степаненко. Сейчас он похоронен на Трусовском кладбище, рядом с Паустовским, Цветаевой и другими знаменитостями.

Впрочем, это не мешает его могиле утопать в сорняках. Сейчас его знаменитой сестре не до уборки могилок. Ее полностью поглотило дело о разводе. Стоит отметить, что в свое время Елена не привела Петросяна знакомиться к брату и родителям, а предпочла познакомить будущего мужа с тетей. Степаненко вспоминает, что на улицу высыпал едва ли не весь город – в том числе собаки, кошки и даже голуби – еще бы, такая знаменитость пожаловала.

А теперь с таким же интересом все следят за расставанием пародистки и ее известного супруга. Не так давно Елена, по сообщениям СМИ, говорила, что всем обязана Петросяну, и тем не менее, не стесняется претендовать на 80% его имущества.


Дарья Светозарова
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