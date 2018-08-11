Из ее жизни ушла радость: Регина Дубовицкая впала в депрессию из-за развода Петросяна и Степаненко

Ведущая «Аншлага» и сама сейчас переживает сложные времена, но история с самой смешной парой России подкосила ее окончательно. Впрочем, так будет не всегда. Об этом рассказала звезда шоу «Экстрасенсы против детективов» ведунья Кажетта.

По словам ясновидящей, Регина Дубовицкая из-за развода Петросяна и Степаненко впала в глубокую депрессию. Кажетта уверяет, что ведущая полностью погрузилась в эту проблему и не желает ничего больше замечать. Ее сильно взволновало, что отношения ее коллег так грубо выволокли на всеобщее обозрение журналисты.

«Сейчас она переживает спад, нулевой период по бизнесам и успеху, да и здоровье подкачало, - комментирует происходящее ведунья. – Из ее жизни ушла радость, но она сможет все преодолеть и вывести на большую сцену минимум трех многообещающих звезд. Кажетта также пообещала ведущей «Аншлага» новые съемки и завершение темной полосы. Она посоветовала Регине взять себя в руке и беречь нервы, поскольку ее энергетический уровень стремительно близится к нулю.

Дарья Светозарова