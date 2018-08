«Эта планета мне не подходит»: Влада Кадони попросили не углубляться в манию величия

Мне иногда кажется, что я был бы счастливее, если бы жил скажем в 19 веке...хотя нет, меня бы застрелили на дуэли сто процентов. В 20 я бы не смолчал где надо и оказался бы в тюрьме. Ну или в 18, хотя с моей удачей я бы родился крестьянином и сдох бы от жары. Ну может 17? Хотя там бы я не дожил и лет до трёх со всеми моими врожденными особенностями. Короче, в 21 мне места мало, в других ждал бы печальный конец. Эта планета мне не подходит или я не подхожу ей?! Дилемочка нарисовалась))) #Кадони #ДОМ2 #ТнТ #БитваЭкстрасенсов

A post shared by Vlad Kadoni (@domkadoni) on Aug 11, 2018 at 4:10am PDT