«Эта планета мне не подходит»: Влада Кадони попросили не углубляться в манию величия

По мнению подписчика, каждый человек рождается в том веке, в котором ему положено, чтобы сделать хотя бы немного мир лучше.
Ведущий проекта «Дома-2» Влад Кадони опубликовал довольно таки философский пост, в котором заявил, что он был бы намного счастливее, если бы жил в другом времени. Также Кадони сказал: «Эта планета мне не подходит». Свой пост Влад сопроводил новой фотографией, на которой он изображен на портрете, стилизованном под старину.
Мне иногда кажется, что я был бы счастливее, если бы жил скажем в 19 веке...хотя нет, меня бы застрелили на дуэли сто процентов. В 20 я бы не смолчал где надо и оказался бы в тюрьме. Ну или в 18, хотя с моей удачей я бы родился крестьянином и сдох бы от жары. Ну может 17? Хотя там бы я не дожил и лет до трёх со всеми моими врожденными особенностями. Короче, в 21 мне места мало, в других ждал бы печальный конец. Эта планета мне не подходит или я не подхожу ей?! Дилемочка нарисовалась))) #Кадони #ДОМ2 #ТнТ #БитваЭкстрасенсов
Поклонники отозвались на публикацию и оставили много комментариев, в которых также предположили, кого бы из себя представлял ведущий в другую эпоху. Однако не обошлось и без критики со стороны хейтеров. Одни просили, чтобы Влад Кадони не углублялся в философию. Другие говорили, что весь написанный бред является манией величия.