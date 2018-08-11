«Эта планета мне не подходит»: Влада Кадони попросили не углубляться в манию величия

По мнению подписчика, каждый человек рождается в том веке, в котором ему положено, чтобы сделать хотя бы немного мир лучше.

Ведущий проекта «Дома-2» Влад Кадони опубликовал довольно таки философский пост, в котором заявил, что он был бы намного счастливее, если бы жил в другом времени. Также Кадони сказал: «Эта планета мне не подходит». Свой пост Влад сопроводил новой фотографией, на которой он изображен на портрете, стилизованном под старину.

Поклонники отозвались на публикацию и оставили много комментариев, в которых также предположили, кого бы из себя представлял ведущий в другую эпоху. Однако не обошлось и без критики со стороны хейтеров. Одни просили, чтобы Влад Кадони не углублялся в философию. Другие говорили, что весь написанный бред является манией величия.

Анна Котова