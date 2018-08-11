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| | Певица Сиара тверкнула по-африкански посреди пустыни

Певица Сиара тверкнула по-африкански посреди пустыни

Сегодня, 15:23

Темнокожая исполнительница из США опубликовала несколько видеороликов с танцем попы.

Этим летом впервые за три последних года вышел новый клип от некогда популярной исполнительницы из США Сиары. Новый трек называется Level Up, в клипе певица в компании других девушек активно тверкала в неоновом свете. О выходе клипа написали многие мировые таблоиды, которые предвещали, что артистка опять исчезнет на продолжительное время, но Сиара вчера сообщила про выход еще одного танцевального клипа на песню Freak Me ft Tekno.

Под свой новый трек певица Сиара тверкнула по-африкански: знаменитость была облачена в стилизированный национальный женский костюм некого африканского племени. Антуражности видео, опубликованного на странице в соцсети певицы, добавляло то, что танцевала она одна посреди пустыни.

“The way ya body move you my medicine” #FreakMe

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Недавно Сиара, как многие другие зарубежные звезды, поучаствовала в популярном флешмобе Kiki, под песню рэпера Дрейка – в этом своем выступлении певица опять тверкала.


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