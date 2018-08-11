«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Ира Билык или Тая Повалий?: Поклонники не узнали Алиану Гобозову в «пенсионном» образе

Ира Билык или Тая Повалий?: Поклонники не узнали Алиану Гобозову в «пенсионном» образе

Сегодня, 15:24

Жгучая брюнетка с карими глазами неожиданно кардинально поменялась. Из-за этого пользователи даже не сразу узнали девушку, спутав ее с другими, не менее популярными особами. Хоть такие сравнения Алиане приятными не показались.

 

На проекте «Дом-2» Алина запомнилась своими многократными попытками построить любовь. Олег Майями, Алексей Самсонов, Сергей Сичкар, и, наконец, Александр Гобозов, благодаря которому девушка сменила фамилию Устиненко на более привычную нынешнему зрителю. Несколько раз Саша и Алиана сходились и разводились – все разы официально. И вот теперь, девушка снова вернулась на проект, да не сама, а со своим сыном Робертом. Она твердо решила вернуть благосклонность своего старого-нового супруга, который пока еще пытается строить отношения с Жариковой. Сейшелы готовятся к очередным баталиям, готовится и Алиана. И первым шагом стала смена имиджа.

Черные волосы и карие глаза? Ха! Как бы не так. Вот вам голубоглазая блондинка! Девушка, очевидно, не решившись наверняка, захотела спросить совета у фанатов в Instagram. А фанаты рады стараться – разгромили потуги Гобозовой в пух и прах. «Алиана, блонд, это не твое. Снимите это немедленно!», - заявили они в комментариях. «Не узнаю Вас в гриме… Ира Билык или Тая Повалий? Что за пенсионный образ?», - удивились другие пользователи. «Не знаю, мне Катюшку Варнаву напомнила, мило, только постарайся найти что-свое, Алианочка», - посоветовали менее взыскательные юзеры.

Нашлись и такие, которые перемены восприняли «на ура!». «Супер. Секси-блондинка. Монро отдыхает!», - восхитились они. «Это парик? Если да – крась волосы немедленно и скажи, что за линзы ты брала, чтобы перебить карий!», - потребовали другие симпатики нового образа девушки. Всего за час свой восторг в виде лайков продемонстрировали более 11 тысяч фанатов.


Дарья Светозарова
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